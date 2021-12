PV&F: «Stato tutela i disabili e poi approva l’eutanasia» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Giornata Internazionale disabilità – Pro Vita & Famiglia: «Stato ipocrita se tutela i disabili e poi approva Eutanasia» «Nella nostra società i disabili e le famiglie che li accolgono sono spesso considerati solo un peso economico o l’ultima ruota del carro. La Giornata Internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, ci deve ricordare che nessuna vita merita di essere scartata, come invece vuole far credere chi, in queste settimane, porta avanti istanze legislative e referendarie pro eutanasia e pro suicidio assistito. Infatti le associazioni internazionali delle persone con disabilità sono contrarie all’eutanasia e al suicidio assistito», è il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Giornata Internazionaletà – Pro Vita & Famiglia: «ipocrita see poiEutanasia» «Nella nostra società ie le famiglie che li accolgono sono spesso considerati solo un peso economico o l’ultima ruota del carro. La Giornata Internazionale delle persone contà, che si celebra il 3 dicembre, ci deve ricordare che nessuna vita merita di essere scartata, come invece vuole far credere chi, in queste settimane, porta avanti istanze legislative e referendarie pro eutanasia e pro suicidio assistito. Infatti le associazioni internazionali delle persone contà sono contrarie ale al suicidio assistito», è il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & ...

