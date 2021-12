Porto e Sporting Lisbona rischiano di restare fuori dalle coppe (ma non subito) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Multe per otto squadre e minaccia di esclusione dalla Champions e dalle altre competizioni europee per sei di loro se entro due mesi non saranno pagati i debiti insoluti nell'ambito del Fair Play ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Multe per otto squadre e minaccia di esclusione dalla Champions ealtre competizioni europee per sei di loro se entro due mesi non saranno pagati i debiti insoluti nell'ambito del Fair Play ...

