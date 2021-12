Pioli | ' Sul mercato se lo stop di Kjaer sarà lungo Bennacer recuperato'

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic a Sky sul rinnovo di #Pioli: 'Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, rinnovo io. Son… - AntoVitiello : Uno scatenato #Messias si abbatte sul #Genoa e porta 3 punti al #Milan. Prima doppietta rossonera per il brasiliano… - AntoVitiello : #Pioli sul #mercato per sostituire #Kjaer: 'Se ci sarà la conferma che il suo infortunio sarà lungo ci potrebbe ess… - Eurosport_IT : Stefano Pioli e il Milan escono allo scoperto ?????? #Milan | #Pioli | #Kjaer | #SerieA - t0mmi36 : RT @AntoVitiello: #Pioli sul #mercato per sostituire #Kjaer: 'Se ci sarà la conferma che il suo infortunio sarà lungo ci potrebbe essere bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Sul

MILANO - Si prepara per la sfida con la Salernitana, in programma a San Siro, il Milan diche dopo aver accorciato in classificaNapoli nell'infrasettimanale vuole tenere il passo della formazione di Spalletti. Il tecnico rossonero testa la rosa in questo periodo di impegni ...'Se lo stop di Kjaer sarà lungo potrebbe esserci bisogno di un nuovo innesto. Ma non vogliamo prendere solo per prendere, ma solo per migliorare la squadra'. Queste le parole di Stefanoalla vigilia della sfida con la Salernitana e nel giorno in cui il centrale danese va sotto i ferri, col rischio probabile di un lungo stop. 'Abbiamo fatto l'abitudine a questi incontri ...Ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana il tecnico rossonero: "Bisogna vincere per restare in alto" ...Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato alla vigilia del match tra i rossoneri e la Salernitana in conferenza stampa. Ecco le sue parole.