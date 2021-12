Natale nel Lazio: gli eventi in programma per l'8 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Canino apre il periodo del Natale con la sagra dell’olivo! Ad Antrodoco luminarie e mercatini tingono di festa tutto il centro storico e poi c’è Leonessa, che ai piedi del Terminillo, con la neve che scende, l’albero in piazza che si illumina è la “stella” del Natale. Chi tra voi non è in attesa dell’8 dicembre per fare incetta di regali “ghiotti” a Canino in occasione della Sagra dell’olio extravergine di oliva, alzi la mano! E va bene la distanza, e va bene la mascherina e tutti i provvedimenti per rendere questa momento, una festa “in sicurezza”, ma quello dal 4 all?8 dicembre è un evento irrinunciabile che da anni è entrato nel cuore e nell’agenda di tutti noi! Un must! Ecco perché nel paese della Maremma Laziale, quella dedicata all’olivo non è una semplice sagra, ma la festa dell’anno per eccellenza! E non ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Canino apre il periodo delcon la sagra dell’olivo! Ad Antrodoco luminarie e mercatini tingono di festa tutto il centro storico e poi c’è Leonessa, che ai piedi del Terminillo, con la neve che scende, l’albero in piazza che si illumina è la “stella” del. Chi tra voi non è in attesa dell’8per fare incetta di regali “ghiotti” a Canino in occasione della Sagra dell’olio extravergine di oliva, alzi la mano! E va bene la distanza, e va bene la mascherina e tutti i provvedimenti per rendere questa momento, una festa “in sicurezza”, ma quello dal 4 all?8è un evento irrinunciabile che da anni è entrato nel cuore e nell’agenda di tutti noi! Un must! Ecco perché nel paese della Maremma Laziale, quella dedicata all’olivo non è una semplice sagra, ma la festa dell’anno per eccellenza! E non ...

Advertising

elio_vito : Risolta con soddisfazione la questione del “Buon Natale”, considerato che stranamente nel mondo si adoperano calen… - ansaeuropa : 'Le festività non dovranno più essere riferite a connotazioni religiose, come il Natale, ma citate in maniera gener… - ricpuglisi : Nel futuro per non offendere nessuno staremo sempre zitti. - GisellaPagano : Natale nel Mondo Londra- Inghilterra - GisellaPagano : Natale nel Mondo Betlemme- Cisgiordania -