**Manovra: in Cdm emendamento su taglio tasse** (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'emendamento sul taglio delle tasse sarà all'esame del Consiglio dei ministri di oggi, nonostante la cabina di regia con il premier Mario Draghi -tenutasi in mattinata- non abbia ancora sciolto tutti i nodi. Fonti di governo confermano all'Adnkronos che il testo - che ricalca lo schema disegnato al Mef con i partiti per destinare 7 miliardi al taglio Irpef e uno al taglio dell'Irap- approderà in Cdm, nonostante non figuri all'ordine del giorno della riunione che dovrebbe iniziare a minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'suldelle tasse sarà all'esame del Consiglio dei ministri di oggi, nonostante la cabina di regia con il premier Mario Draghi -tenutasi in mattinata- non abbia ancora sciolto tutti i nodi. Fonti di governo confermano all'Adnkronos che il testo - che ricalca lo schema disegnato al Mef con i partiti per destinare 7 miliardi alIrpef e uno aldell'Irap- approderà in Cdm, nonostante non figuri all'ordine del giorno della riunione che dovrebbe iniziare a minuti.

