Le proteste contro il murale di Ratko Mladi? a Belgrado (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'ex generale serbo, criminale di guerra in Bosnia, è onorato con un murale in città, che è diventato una questione politica per il governo Leggi su ilpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'ex generale serbo, criminale di guerra in Bosnia, è onorato con unin città, che è diventato una questione politica per il governo

