Inzaghi “Contro la Roma servirà una gara da vera Inter”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Quella di domani è la partita più importante di questo periodo,una squadra forte: dovremo fare unamolto attenta e da”. A parlare, alla vigilia dell'anticipo di campionatola, è il tecnico nerazzurro, Simone. “Lautaro? Deve continuare così, è ancora giovane e può migliorare ancora molto – sottolinea in conferenza stampa – Sono soddisfatto di lui e di tutti gli altri attaccanti della rosa, è tre partite di seguito che segna, speriamo possa continuare così”. Domani sulla panchina avversaria ci sarà Mourinho: “Sarà un piacere incontrare l'allenatore del Triplete, non l'ho mai incontrato e conosciuto. Per lui sarà una partita speciale, dovremo fare ancora più attenzione per le capacità di questo allenatore, ...

... nella sfida - suggestiva e affascinante -José Mourinho , il tecnico che nel 2010 regalò il Triplete ai nerazzurri. Un derby per Simone, visto il suo passato alla Lazio: 'Una gara ...Commenta per primo Alla vigilia della partita di campionatola Roma, il tecnico dell'Inter, Simone, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa. Che gara si aspetta? 'Senz'altro domani sarà una partita importante per ...INVIATO AD APPIANO - Simone Inzaghi è pronto ad affrontare il suo derby personale contro la Roma per la prima volta sulla panchina dell'Inter. Lo ha spiegato oggi in conferenza stampa sottolineando ...(ANSA) – MILANO, 03 DIC – “La sfida con Mourinho? Sarà un piacere incontrare l’allenatore del Triplete, non l’ho mai incontrato e conosciuto. Per lui sarà una partita speciale, dovremo fare ancora più ...