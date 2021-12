Imu per i genitori separati: mazzata in arrivo (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Imu è esente per la prima casa, ma come si calcola per i genitori separati che vivono in due appartamenti diversi? La separazione di una coppia, specialmente con figli, è sempre una questione dolorosa da un punto di vista affettivo. Ma purtroppo ci sono anche tutta una serie di questioni annesse alla gestione del patrimonio L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Imu è esente per la prima casa, ma come si calcola per iche vivono in due appartamenti diversi? La separazione di una coppia, specialmente con figli, è sempre una questione dolorosa da un punto di vista affettivo. Ma purtroppo ci sono anche tutta una serie di questioni annesse alla gestione del patrimonio L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Taxbnb : ESENZIONE IMU: SOLO UNA CASA PER FAMIGLIA Le commissioni Finanze e Lavoro al Senato hanno approvato un emendamento… - chrdioc : Imu: il 16 dicembre è la scadenza ultima per pagare la seconda rata dell’imposta 2021 - Rietilife : Imu: il 16 dicembre è la scadenza ultima per pagare la seconda rata dell’imposta 2021 - - maxpat72 : RT @gspazianitesta: On. @Antonio_Tajani, a proposito di #patrimoniale il vero rischio è che aumenti ancora quella sugli immobili, l'IMU (ch… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Il decreto fiscale cancella la Cig straordinaria per il settore. Senza paracadute oltre 2 milioni di operatori. L’esenzion… -