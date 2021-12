I Santi di Venerdì 3 Dicembre 2021 (Di venerdì 3 dicembre 2021) San FRANCESCO SAVERIO Sacerdote gesuita – MemoriaXavier, Spagna, 1506 – Isola di Sancian, Cina, 3 Dicembre 1552Nel XVI numerosi testimoni della fede compresero l’importanza di superare i “nuovi” confini geografici per portare il Vangelo là dove non era ancora giunto. Tra questi vi fu anche san Francesco Saverio, che spese tutte le sue energie per donare il messaggio del Risorto alle popolazioni del lontano Oriente, dall’India all’Indonesia, fino al Giappone. La sua memoria è un’occasione per riflettere sui confini – vicini o lontani – che oggi siamo chiamat…www.Santiebeati.it/dettaglio/25450 Sant’ AUDENZIO DI TOLEDO Vescovosec. IVwww.Santiebeati.it/dettaglio/97070 San SOFONIA ProfetaVII secolo a.C.Sofonia fu il primo di una serie di profeti inviati da Dio nel regno meridionale di Giuda, tra la caduta del regno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) San FRANCESCO SAVERIO Sacerdote gesuita – MemoriaXavier, Spagna, 1506 – Isola di Sancian, Cina, 31552Nel XVI numerosi testimoni della fede compresero l’importanza di superare i “nuovi” confini geografici per portare il Vangelo là dove non era ancora giunto. Tra questi vi fu anche san Francesco Saverio, che spese tutte le sue energie per donare il messaggio del Risorto alle popolazioni del lontano Oriente, dall’India all’Indonesia, fino al Giappone. La sua memoria è un’occasione per riflettere sui confini – vicini o lontani – che oggi siamo chiamat…www.ebeati.it/dettaglio/25450 Sant’ AUDENZIO DI TOLEDO Vescovosec. IVwww.ebeati.it/dettaglio/97070 San SOFONIA ProfetaVII secolo a.C.Sofonia fu il primo di una serie di profeti inviati da Dio nel regno meridionale di Giuda, tra la caduta del regno ...

ElisabetFurlan7 : passaparola adesso: ??Santi e caffe'- Il futuro del cattolicesimo in Asia - Venerdi' 3 dicembre 2021 : - teresina_info : Venerdì I Settimana Di Avvento Anno C San Francesco Saverio. - Luisacostamart : RT @Diana55619557: Domani venerdì #3dicembre @Santi_ABASCAL???? si recherà a #Varsavia per sostenere Il Governo Polacco ????e per proporre un'a… - Diana55619557 : Domani venerdì #3dicembre @Santi_ABASCAL???? si recherà a #Varsavia per sostenere Il Governo Polacco ????e per proporre… - Naiivi3 : RT @Gioia11625035: Il rosicamento che potrebbero provocare quell'aereo a Manuel in primis, la possibilità di averla come preferita venerdì… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Venerdì VACCINI ANTI COVID IN PUGLIA : AGGIORNAMENTO AL 2 DICEMBRE 2021 ... presso il Poliambulatorio della ASL, dalle ore 9,30 alle ore 13,30; Venerdì 3 dicembre, open day a ...30 alle ore 17,30; Sabato 27 novembre, a Vieste, open day dell'hub 'Palestra Istituto Delli Santi' ...

Seguendo le gesta di Giulio Savorgnan, Crocevie approda a Palmanova ... venerdì 3 dicembre alle 20.30 al Teatro Gustavo Modena . Una serata in cui s'intrecceranno i ... arrivano a teatro gli innovatori della Commedia dell'arte e il loro Arlecchino La Festa dei Santi al ...

Venerdì 3 dicembre: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi di Alessandria ... presso il Poliambulatorio della ASL, dalle ore 9,30 alle ore 13,30;3 dicembre, open day a ...30 alle ore 17,30; Sabato 27 novembre, a Vieste, open day dell'hub 'Palestra Istituto Delli' ......3 dicembre alle 20.30 al Teatro Gustavo Modena . Una serata in cui s'intrecceranno i ... arrivano a teatro gli innovatori della Commedia dell'arte e il loro Arlecchino La Festa deial ...