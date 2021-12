Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si baciano di nuovo: “Ho fatto un disastro” (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ di nuovo bacio fu tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. I due gieffini si amano e si odiano. Poi si riamano e quindi tornano di nuovo a odiarsi. Ma nella notte, dopo essersene detti di cotte e di crude, tra di loro c’è stato un importante riavvicinamento. E sì, è scattato anche un bacio. QUI il video con l’accaduto. La stessa Sophie non è sembrata molto convinta di ciò che è avvenuto sotto quelle coperte. Visto che proprio lei, nel commentare l’accaduto con Lulù Selassié, si è lasciata andare a un: “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro“ E a seguire eccovi qualche commento Twitter dei telespettatori. Gianmaria ripigliati, ti fai i castelli. Gianmaria stammi ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ dibacio fu tra. I due gieffini si amano e si odiano. Poi si riamano e quindi tornano dia odiarsi. Ma nella notte, dopo essersene detti di cotte e di crude, tra di loro c’è stato un importante riavvicinamento. E sì, è scattato anche un bacio. QUI il video con l’accaduto. La stessanon è sembrata molto convinta di ciò che è avvenuto sotto quelle coperte. Visto che proprio lei, nel commentare l’accaduto con Lulù Selassié, si è lasciata andare a un: “Amore, non puoi capire, houn“ E a seguire eccovi qualche commento Twitter dei telespettatori.ripigliati, ti fai i castelli.stammi ...

