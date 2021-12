Ganoona | una tempesta di versi

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 3 dicembre 2021)è uno scrittore prestato alla musica. Il suo ultimo singolo, Temporale, è parte di un progetto più vasto intitolato Malegria. Come nasce? “Ho sempre avuto il pallino per musica e scrittura. Sin da quand’ero bambino – e parliamo degli anni ’90, quando non esistevano ancora gli smartphone – scrivevo poesie, ma ho messo piede nel mondo dell’arte solo più tardi, grazie al teatro e al rap. Ho bazzicato un po’ l’ambiente underground hip hop milanese, poi mi è nata l’esigenza di approfondire l’argomento musica. Ho studiato e mi sono diplomato in canto moderno e pianoforte, e da quel momento la mia musica è cambiata, diventando quella che è oggi: una commistione di generi che scaturiscono dall’hip hop, passano per il soul e arrivano sino al cantautorato”. Il nomesuona vagamente esotico. Dove l’hai ...