Emilio Scalzo, l'attivista No Tav e per i diritti dei migranti è stato estradato in Francia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Emilio Scalzo è stato estradato in Francia. Lo storico leader del movimento No Tav è stato consegnato alla polizia francese al confine con l'Italia, dove è stato accompagnato dalla polizia penitenziaria del carcere di Torino. l'attivista, accusato di aver colpito un gendarme durante una manifestazione No Border oltralpe, era tornato in carcere dagli arresti domiciliari in attesa dell'estradizione dopo che la Cassazione aveva respinto il ricorso presentato dai suoi avvocati. Scalzo era stato arrestato lo scorso 15 settembre su richiesta dell'autorità giudiziaria francese e in seguito era stato mandato ai domiciliari. Il 1 dicembre gli agenti della Digos sono andati a prenderlo nella ...

