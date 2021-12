Critiche sulla schiena e la testa di Sabrina Salerno, che questa volta si arrabbia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dai complimenti alle Critiche per Sabrina Salerno, che in un attimo a Storie Italiane passa dal sorriso al nervosismo evidente. schiena, testa, piedi, in studio Francesca la critica, la trova rigida nel ballo, sono osservazioni tecniche che fanno esplodere la cantante. Nessuno si aspettava la sua reazione perché anche davanti alle parole più dure della giuria di Ballando con le Stelle ha sempre ascoltato per migliorarsi, anche quando era difficile comprendere. questa volta per Sabrina Salerno è diverso: “Nelle dinamiche televisive ci sono delle simpatie e delle antipatie e questo è naturale ma ci sono certe persone che dovrebbero guardare i balletti, perché sono convinta che certe cose non sono state guardate. Ammetto che all’inizio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dai complimenti alleper, che in un attimo a Storie Italiane passa dal sorriso al nervosismo evidente., piedi, in studio Francesca la critica, la trova rigida nel ballo, sono osservazioni tecniche che fanno esplodere la cantante. Nessuno si aspettava la sua reazione perché anche davanti alle parole più dure della giuria di Ballando con le Stelle ha sempre ascoltato per migliorarsi, anche quando era difficile comprendere.perè diverso: “Nelle dinamiche televisive ci sono delle simpatie e delle antipatie e questo è naturale ma ci sono certe persone che dovrebbero guardare i balletti, perché sono convinta che certe cose non sono state guardate. Ammetto che all’inizio ...

