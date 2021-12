Caserta | “Gara difficile sul piano mentale | mi aspetto grandi conferme”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Benevento torna al Ciro Vigorito per provare ad allungare la sua striscia di vittorie. Ospite della squadra di Fabiosarà il Pordenone di Bruno Tedino. L’allenatore giallorosso ha presentato il match in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: Sau – “Subito dopo l’ingresso in campo a Vicenza ha accusato un problema per via di un pestone ma lo abbiamo recuperato”. Improta – “Un calciatore che non gioca per due mesi può accusare il triplo impegno. Se è riuscito a recuperare lo utilizzerò perché per noi è un giocatore molto importante” Difesa a tre – “Possiamo usarla ma bisognerebbe lavorarci, visto che l’infortunio di Letizia è capitato tre giorni fa non credo sia il caso ora di cambiare assetto”. Terzino sinistro – “Non escludo alcuna ipotesi, ho diversi giocatori che possono giocare in quel ruolo ma farò valutazioni ...