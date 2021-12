Calcio, Calcagno: “I calciatori arrivano a fare 90mila km all’anno. Non è sostenibile” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “A me fa piacere che finalmente se ne siano accorti anche gli altri, la prima indagine fatta risale a 4 anni fa. Indagine che abbiamo rifatto pochi mesi fa: i top player giocano 70 partite all’anno, di cui 50 con meno di 4 giorni di recupero. arrivano a fare 90mila chilometri l’anno, fuori dubbio che non si possa continuare così”. Ecco le parole di Umberto Calcagno, Presidente dell’AIC e vicepresidente della FIGC, a Radio Punto Nuovo in merito all’incredibile mole di partite che i professionisti giocano ogni anno: “Tutti quanti siamo consci del fatto che il valore aggiunto a livello economico possono darlo solo alcuni tipi di competizioni. Il valore economico del nostro Calcio è diminuito, siamo in ritardo rispetto alla Premier. Sappiamo bene che solo certe partite danno un valore ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) “A me fa piacere che finalmente se ne siano accorti anche gli altri, la prima indagine fatta risale a 4 anni fa. Indagine che abbiamo rifatto pochi mesi fa: i top player giocano 70 partite, di cui 50 con meno di 4 giorni di recupero.chilometri l’anno, fuori dubbio che non si possa continuare così”. Ecco le parole di Umberto, Presidente dell’AIC e vicepresidente della FIGC, a Radio Punto Nuovo in merito all’incredibile mole di partite che i professionisti giocano ogni anno: “Tutti quanti siamo consci del fatto che il valore aggiunto a livello economico possono darlo solo alcuni tipi di competizioni. Il valore economico del nostroè diminuito, siamo in ritardo rispetto alla Premier. Sappiamo bene che solo certe partite danno un valore ...

