Cagliari | rientrano Cragno e Godin | il punto in vista del Torino

(Di venerdì 3 dicembre 2021) In casasi registra il rientro di. Più soluzioni per Mazzarri indelContinua la preparazione delindella sfida contro il, valida per la sedicesima giornata di campionato. Le due squadre si incontreranno lunedì 6 dicembre alle ore 20:45. Alessiotorna a disposizione dopo la nascita della figlia Vittoria, così come Diegoche ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo ed è pronto a riprendersi il posto da titolare. Anche Paolo Faragó – come ricorda stamattina La Nuova Sardegna – è pronto al rientro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alessio Cragno e Diego Godin sono di nuovo a disposizione in vista della sfida tra Torino e Cagliari: il punto sugli infortunati Continua la preparazione del Cagliari in vista della sfida contro il Torino ... In casa Cagliari si registra il rientro di Cragno e Godin. Più soluzioni per Mazzarri in vista del Torino Continua la preparazione del Cagliari in vista della sfida contro il Torino, valida per la sedicesima giornata di campionato.