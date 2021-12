Advertising

fisco24_info : Biden, prepariamo iniziative contro invasione dell'Ucraina: 'In costante contatto con alleati europei' - iconanews : Biden, prepariamo iniziative contro invasione dell'Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Biden prepariamo

Agenzia ANSA

L'amministrazione Usa sta mettendo insieme una serie di iniziative "esaurienti e significative" per rendere più difficile per Vladimir Putin invadere l'Ucraina: lo ha detto Joe, assicurando che è in costante contatto con i partner europei su Kiev. .'Cia trasferire i pazienti all'estero, nel caso fosse necessario - ha detto Manne Lucha ...Matthew Schelp di St Louis che ha bloccato in 10 Stati l'obbligo di vaccino del governoper ...(ANSA) - NEW YORK, 03 DIC - 'Sto bene, è un raffreddore. Quello che ho è una nipote a cui piace baciare il nonno'. Così Joe Biden risponde a chi ...L'amministrazione Usa sta mettendo insieme una serie di iniziative "esaurienti e significative" per rendere più difficile per Vladimir Putin invadere l'Ucraina: lo ha detto Joe Biden, assicurando che ...