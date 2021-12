Vaccino Covid ai bambini: quando si parte, con quale siero e in quante dosi (Di giovedì 2 dicembre 2021) A stretto giro, dopo l’ok dell’Aifa al Vaccino per i bambini fra i 5 e gli 11 anni, la struttura commissariale di Francesco Paolo Figliuolo programma la distribuzione di 1,5 milioni di dosi pediatriche di Vaccino anti Covid Pfizer a Rna messaggero. Vaccino ai bambini, non c’è obbligo In sostanza il Vaccino che in Italia è già il più diffuso fra gli adulti ma che i bambini riceveranno in quantità ridotte di due terzi. Non è obbligatorio ma fortemente raccomandato dalle autorità sanitarie. Le dosi in questione rappresentano una prima tranche (a gennaio 2022 ne arriverà un’altra) e saranno disponibili dal 15 dicembre. Ciascuna struttura vaccinale di Regioni e Province autonome potrà così procedere alle inoculazioni dal 16 ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 dicembre 2021) A stretto giro, dopo l’ok dell’Aifa alper ifra i 5 e gli 11 anni, la struttura commissariale di Francesco Paolo Figliuolo programma la distribuzione di 1,5 milioni dipediatriche diantiPfizer a Rna messaggero.ai, non c’è obbligo In sostanza ilche in Italia è già il più diffuso fra gli adulti ma che iriceveranno in quantità ridotte di due terzi. Non è obbligatorio ma fortemente raccomandato dalle autorità sanitarie. Lein questione rappresentano una prima tranche (a gennaio 2022 ne arriverà un’altra) e saranno disponibili dal 15 dicembre. Ciascuna struttura vaccinale di Regioni e Province autonome potrà così procedere alle inoculazioni dal 16 ...

