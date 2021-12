Torna Michele Santoro su La7, sarà il commentatore di un talk condotto da Mentana (Di giovedì 2 dicembre 2021) Michele Santoro Torna in tv. Una notizia che arriva da Enrico Mentana: Santoro Torna proprio su La7, la rete che aveva abbandonato nel 2015, sei anni fa. Mentana ha pubblicato un selfie in cui compare assieme al direttore de La7 Andrea Salerno e allo stesso Santoro, con la scritta in calce: «Stiamo preparando una cosa forte per gennaio». Del nuovo talk show che segnerà il grande ritorno si sa per ora poco: il conduttore sarà lo stesso Mentana con Santoro in veste di opinionista-commentatore. Una veste inedita ma anche poco azzeccata per un personaggio che dà il meglio di sé nel confronto mentre “stanca” nel ruolo di telepredicatore. Si sa, infine, che il programma ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 dicembre 2021)in tv. Una notizia che arriva da Enricoproprio su La7, la rete che aveva abbandonato nel 2015, sei anni fa.ha pubblicato un selfie in cui compare assieme al direttore de La7 Andrea Salerno e allo stesso, con la scritta in calce: «Stiamo preparando una cosa forte per gennaio». Del nuovoshow che segnerà il grande ritorno si sa per ora poco: il conduttorelo stessoconin veste di opinionista-. Una veste inedita ma anche poco azzeccata per un personaggio che dà il meglio di sé nel confronto mentre “stanca” nel ruolo di telepredicatore. Si sa, infine, che il programma ...

