Super Green Pass, regole e controlli dal 6 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Super Green Pass, ecco come verranno fatti i controlli dal 6 dicembre con le nuove misure anti-Covid in Italia. Lo spiega la circolare relativa al decreto legge del 26 novembre scorso e a firma del capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, con le nuove misure di contenimento del Covid-19. "I controlli sono decisivi" si legge sul documento, inviato ai prefetti. Saranno potenziati in primo luogo i "controlli nel weekend in zone shopping e movida" e sarà centrale il ruolo delle aziende del trasporto pubblico locale. "Sul piano operativo, si raccomanda che le modalità esecutive dei controlli, la cui flessibilità e adattabilità ai vari contesti trova conferma nella previsione che ne consente l'effettuazione anche a campione, non compromettano le ...

