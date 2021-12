Super green pass: ecco la circolare con le regole che il Viminale ha indirizzato ai prefetti. Via ai controlli dal 6 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) “I controlli sono decisivi. Saranno potenziati in primo luogo i controlli nel weekend in zone shopping e movida e sarà centrale il ruolo delle aziende del trasporto pubblico locale. Sul piano operativo, si raccomanda che le modalità esecutive dei controlli, la cui flessibilità e adattabilità ai vari contesti trova conferma nella previsione che ne consente l’effettuazione anche a campione, non compromettano le esigenze di fluidità del servizio, soprattutto allo scopo di scongiurare, specie nel trasporto pubblico locale, possibili assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico”. Lasciando intendere fra le righe di far di tutto per non creare ulteriori occasioni di assembramenti e, soprattutto, di ‘malumori’, eccola dunque l’attesa circolare con la quale, Bruno Frattasi, Capo di gabinetto del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Isono decisivi. Saranno potenziati in primo luogo inel weekend in zone shopping e movida e sarà centrale il ruolo delle aziende del trasporto pubblico locale. Sul piano operativo, si raccomanda che le modalità esecutive dei, la cui flessibilità e adattabilità ai vari contesti trova conferma nella previsione che ne consente l’effettuazione anche a campione, non compromettano le esigenze di fluidità del servizio, soprattutto allo scopo di scongiurare, specie nel trasporto pubblico locale, possibili assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico”. Lasciando intendere fra le righe di far di tutto per non creare ulteriori occasioni di assembramenti e, soprattutto, di ‘malumori’,la dunque l’attesacon la quale, Bruno Frattasi, Capo di gabinetto del ...

