"Sequestriamo un politico". Formigli, inchiesta-choc sui no-vax: "Abbiamo già tutto", come volevano colpire | Video (Di giovedì 2 dicembre 2021) Corrado Formigli ha aperto la puntata di PiazzaPulita su La7 con un'altra inchiesta di Fanpage.it, per l'esattezza la terza sui no-vax, o meglio su una frangia di estremisti che ha provato ad alzare il livello dello scontro con le istituzioni. “Quella dei no-vax - ha dichiarato Francesco Cancellato, ospite in studio - è un'informazione che mira a fare propaganda, non crea dibattito: il nemico siamo noi, i giornalisti e cronisti”. Uno dei punti più sconvolgenti dell'inchiesta riguarda la disperazione dei no-vax che, dopo diverse manifestazioni inconcludenti, si sono rivolti a un personaggio ambiguo, la cui proposta è quella di “sequestrare un politico”. Tale personaggio ha confidato ai no-vax di essere già in possesso di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dello scopo e di aver elaborato anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Corradoha aperto la puntata di PiazzaPulita su La7 con un'altradi Fanpage.it, per l'esattezza la terza sui no-vax, o meglio su una frangia di estremisti che ha provato ad alzare il livello dello scontro con le istituzioni. “Quella dei no-vax - ha dichiarato Francesco Cancellato, ospite in studio - è un'informazione che mira a fare propaganda, non crea dibattito: il nemico siamo noi, i giornalisti e cronisti”. Uno dei punti più sconvolgenti dell'riguarda la disperazione dei no-vax che, dopo diverse manifestazioni inconcludenti, si sono rivolti a un personaggio ambiguo, la cui proposta è quella di “sequestrare un”. Tale personaggio ha confidato ai no-vax di essere già in possesso di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dello scopo e di aver elaborato anche ...

