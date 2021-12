Sci alpino, discesa libera femminile Lake Louise 2021 domani in tv: programma, orari e diretta streaming (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa libera femminile di Lake Louise 2021, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la sfortunata tappa di Killington, che ha visto lo svolgimento di una sola gara, lo slalom vinto da Mikaela Shiffrin ci trasferiamo sulle piste canadesi dove è in programma la discesa libera a partire dalle ore 20.30 italiane. IL programma COMPLETO DELLA TAPPA programma OLIMPIADI PECHINO 2022 diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, e la diretta streaming sarà ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il, glie latv delladi, valida per la Coppa del Mondo di sci. Dopo la sfortunata tappa di Killington, che ha visto lo svolgimento di una sola gara, lo slalom vinto da Mikaela Shiffrin ci trasferiamo sulle piste canadesi dove è inlaa partire dalle ore 20.30 italiane. ILCOMPLETO DELLA TAPPAOLIMPIADI PECHINO 2022tv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, e lasarà ...

