Sanremo, ex vincitore si commuove per la grave scomparsa – VIDEO (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’ex vincitore di Sanremo si è commosso parlando della grave scomparsa che ha subito il 22 dicembre 2020, e dalla quale non si è ancora ripreso. Nella sua carriera di cantante, Valerio Scanu ha partecipato a moltissimi programmi Tv, fra cui Bravo, Bravissimo di Mike Bongiorno, Amici, Il cantante mascherato, Tale e Quale Show. Ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’exdisi è commosso parlando dellache ha subito il 22 dicembre 2020, e dalla quale non si è ancora ripreso. Nella sua carriera di cantante, Valerio Scanu ha partecipato a moltissimi programmi Tv, fra cui Bravo, Bravissimo di Mike Bongiorno, Amici, Il cantante mascherato, Tale e Quale Show. Ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

allimacalrac : @allenurbb Vincitore morale di Sanremo - efdiegi : 'Il vincitore è...posso dire a sorpresa?' Quando la Clerici a Sanremo 2010 ci fece sudare tutti freddo, con il pubb… - marsea150 : RT @italiaconvoirai: Non mancate l'intervista di @MariaCristinaZo a @RoccoHunt, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione 'Nuove… - italiaconvoirai : Non mancate l'intervista di @MariaCristinaZo a @RoccoHunt, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione 'Nu… - ItaliaRai : Non mancate l'intervista di @MariaCristinaZo a @RoccoHunt, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione 'Nu… -