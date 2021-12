Sam Worthington dà la caccia agli androidi in Hello Stranger

(Di giovedì 2 dicembre 2021) L'attore Samsarà il protagonista del film sci-fiaccanto a Jordana Brewster e Luke Grimes. Il thriller sci-fiha trovato i suoi protagonisti: Sam, Jordan Brewster e Luke Grimes. Il pogetto sarà diretto da April Mullen e la sceneggiatura sarà firmata da Ryan Christopher Churchill. Insi racconterà la storia di Faye (Jordana Brewster) che cerca di rimpiazzare il suo defunto marito, Evan (Luke Grimes), con un androide in grado di simulare l'uomo, un SIM. Anche se la versione SIM di Evan sembra un essere umano sotto ogni aspetto, Faye non prova per lui lo stesso amore che riceve dal sostituto del marito. Evan SIM si impegna nel tentativo di …

