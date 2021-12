Obbligo di vaccini | spinta di Bruxelles E ora Draghi apre per gli over 60

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Von der Leyen: "È ora di parlarne". Insiste anche Confindustria: "Tema da affrontare nonostante le difficoltà". Il premier pensa al modello Greco: l'ipotesi imporre il siero per le fasce più a rischio

Asl Biella ricorda che l'accesso diretto è garantito esclusivamente oltre che alle prime dosi, ai soggetti convaccinale (personale del comparto sanitario e socio - assistenziale, personale ...Mentre ora il Pd esce allo scoperto: "Fosse stato per noi saremmo passati all'vaccinale sin dalla scorsa estate", chiarisce l'ex ministro Francesco Boccia. Da Forza Italia Antonio Tajani ...Di vaccino anti Covid obbligatorio si parla ormai da tempo. Soprattutto dopo la scelta di Paesi come Austria o Grecia di intraprendere questa strada. E se ne parlerà ancora di più dopo l'apertura di i ...Mi è davvero difficile non strizzare l’occhio alla Gran Bretagna e chi mi legge su questo giornale lo sa benissimo avendo formato un ...