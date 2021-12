Noto: sparatoria in strada, 17enne colpito alla testa da un proiettile (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tragedia in Sicilia a Noto in provincia di Siracusa dove un giovane di 17 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco alla testa e si trova ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale di Catania. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine il 17enne si trovava in auto con la sua famiglia quando è stato raggiunto dal proiettile. Inizialmente si era pensato che l'arma fosse all'interno del veicolo ed il colpo partito accidentalmente. Ma per gli inquirenti chi ha sparato lo ha fatto con l'intenzione di uccidere la vittima, non si è trattato di un colpo esploso accidentalmente, resta, però, da capire se il vero obiettivo fosse il giovane o un altro familiare a bordo dell'auto. Poco prima della tragedia una rissa Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tragedia in Sicilia ain provincia di Siracusa dove un giovane di 17 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuocoe si trova ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale di Catania. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine ilsi trovava in auto con la sua famiglia quando è stato raggiunto dal. Inizialmente si era pensato che l'arma fosse all'interno del veicolo ed il colpo partito accidentalmente. Ma per gli inquirenti chi ha sparato lo ha fatto con l'intenzione di uccidere la vittima, non si è trattato di un colpo esploso accidentalmente, resta, però, da capire se il vero obiettivo fosse il giovane o un altro familiare a bordo dell'auto. Poco prima della tragedia una rissa Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di ...

