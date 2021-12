"Mi candido". Fedez attapirato da Striscia? La proposta indecente ad Antonio Ricci: cosa si è messo in testa di fare (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Striscia la notizia, in onda tutte le sere su Canale 5, Valerio Staffelli stavolta ha consegnato a Fedez il Tapiro d'oro, il sesto della carriera. La scelta è stata fatta dopo che durante un live di coppia su Twich il rapper ha ruttato rumorosamente, disgustando la moglie Chiara Ferragni, che si è lamentata pure della qualità del sesso coniugale. "Eh, sto diventando vecchio. Ho perso lo smalto", ha commenta Fedez, 32 anni, ricevendo il Tapiro da Valerio Staffelli. Il cantante ha poi fatto una promessa: "Basta rutti e scoregge". Con Staffelli che lo ha poi salutato proponendolo come nuovo conduttore di Striscia. Palla subito colta al balzo dal cantante che ha rilanciato: "Antonio (Ricci), quando vuoi: sono qua", si è offerto Fedez. In quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ala notizia, in onda tutte le sere su Canale 5, Valerio Staffelli stavolta ha consegnato ail Tapiro d'oro, il sesto della carriera. La scelta è stata fatta dopo che durante un live di coppia su Twich il rapper ha ruttato rumorosamente, disgustando la moglie Chiara Ferragni, che si è lamentata pure della qualità del sesso coniugale. "Eh, sto diventando vecchio. Ho perso lo smalto", ha commenta, 32 anni, ricevendo il Tapiro da Valerio Staffelli. Il cantante ha poi fatto una promessa: "Basta rutti e scoregge". Con Staffelli che lo ha poi salutato proponendolo come nuovo conduttore di. Palla subito colta al balzo dal cantante che ha rilanciato: "), quando vuoi: sono qua", si è offerto. In quella ...

