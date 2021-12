Manchester City, Guardiola su Bernardo Silva: «E’ di un altro livello» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le parole di Joseph Guardiola, allenatore del Manchester City, ai canali ufficiali del club su Bernardi Silva Joseph Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese. Parole al miele nei confronti di Bernardo Silva. Ecco cosa ha detto: Bernardo Silva – «È il migliore. Lo era tre anni fa, quando facemmo 98 punti, e lo è ancora oggi. Quando un giocatore ha queste grandi qualità, dipende solo da lui spostare gli equilibri e risolvere le partite da solo. E’ un giocatore di un altro livello, il migliore in Premier.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le parole di Joseph, allenatore del, ai canali ufficiali del club su BernardiJoseph, allenatore del, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese. Parole al miele nei confronti di. Ecco cosa ha detto:– «È il migliore. Lo era tre anni fa, quando facemmo 98 punti, e lo è ancora oggi. Quando un giocatore ha queste grandi qualità, dipende solo da lui spostare gli equilibri e risolvere le partite da solo. E’ un giocatore di un, il migliore in Premier.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ?? All'Etihad i tifosi del City impazziscono per Del Piero ?? @GianluBagnu ? ??? MANCHESTER CITY-PSG ?? LIVE su Sky Spo… - zazoomblog : Premier League: vincono Chelsea Manchester City e Liverpool - #Premier #League: #vincono #Chelsea - LadyStrong_ : RAGA SCUSATE IN CHE SENSO SOLO ORA SCOPRO CHE TIMO WERNER DAL CHELSEA PASSA AL MANCHESTER CITY? NO IO MI SENTO MALE CHE PALLE - zazoomblog : Premier League: vincono Chelsea Manchester City e Liverpool - #Premier #League: #vincono #Chelsea - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola elogia #BernardoSilva: “Miglior giocatore della #PremierLeague” -