Le minacce dei no vax a Bonaccini sui gruppi Telegram: "Andatelo a prendere" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Stefano Bonaccini torna nel mirino dei no vax. Il presidente della Regione Emilia Romagna è tra i più bersagliati su Telegram, il canale di comunicazione preferito dai complottisti per organizzare le manifestazioni contro il Green Pass. In particolare nella chat "Basta Dittatura – Proteste" sono stati condivisi il suo numero di telefono e il suo indirizzo di casa con l'invito inquiretante: "Andatelo a prendere". A scoprire gli attacchi al governatore è stata l'Agi da fonti all'interno del gruppo. "Apprendo di nuove minacce nei miei confronti – ha fatto sapere Bonaccini, spesso in prima linea contro i complottisti – da parte di gruppi no vax sui social. Non è la prima volta: chi ha argomenti discute, chi non ne ha minaccia e aggredisce. Ringrazio le autorità e le forze ...

