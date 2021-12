Il big è out, Conte insidia la Juve | Lo vuole subito (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’infortunio di Cristian Romero complica i piani di Conte, già alle prese con problemi difensivi: l’obiettivo per la difesa è un nome prestigioso La brutta tegola incassata da Antonio Conte… L'articolo Il big è out, Conte insidia la Juve Lo vuole subito è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’infortunio di Cristian Romero complica i piani di, già alle prese con problemi difensivi: l’obiettivo per la difesa è un nome prestigioso La brutta tegola incassata da Antonio… L'articolo Il big è out,laLoè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : big out Sky: 'Infortunio Koulibaly, tempi di recupero molto lunghi' Koulibaly salterà non solo il big match con l'Atalanta, ma anche quello con il Milan che vale un ... Mentre Anguissa e Zanoli sono ancora out.

Roma - Inter, le ultime sulle formazioni: El Shaarawy out, De Vrij in dubbio Dopo la sconfitta con il Bologna nel turno infrasettimanale, la Roma di José Mourinho ha iniziato a preparare il big match di sabato pomeriggio con l' Inter . Contro la sua ex squadra lo Special One non avrà a disposizione El Shaarawy : l'esterno offensivo, che contro la squadra di Mihajlovic è stato costretto a ...

Roma-Inter, Olimpico sold out in vista del big match di sabato Siamo la Roma Inzaghi resta in emergenza: il big salta anche la Roma Il big dell'Inter di Simone Inzaghi mancherà anche sabato all'Olimpico, nel big match contro la Roma del grande ex Jose Mourinho ...

Probabili formazioni Inter-Spezia: due big in panchina Da Lautaro a Maggiore, le probabili formazioni del match Inter-Spezia in programma oggi alle 18.30 e valevole per la 15esima di Serie A ...

