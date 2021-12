Hamilton ' Fra me e Verstappen una delle battaglie più dure'

(Di giovedì 2 dicembre 2021) "Non posso cambiare il passato, posso solo prepararmi al meglio per gli ultimi due Gp" GEDDA (ARABIA SAUDITA) - "Questa è la battaglia più dura che lo sport ha visto da molto tempo, la più impegnativa.

fra_rombola : @faban82 @francescacheeks Schumacher è già dietro (per poles, vittorie e poi vedremo se anche titoli), ma nessuno s… - pciccarone : HAMILTON VERSTAPPEN Quei piccoli gesti dal grande significato: ecco chi fra i piloti tifa per uno o l'altro… -

Sono le parole di Lewis, pilota della Mercedes, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula 1. Il britannico dovrà recuperare 8 punti in due ......accuse e colpi bassiChristian Horner e Toto Wolff ha animato il Mondiale 2021 quasi quanto il duello in pistai loro pupilli Max Verstappen e Lewis. Mai il livello dello scontro...L'ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone ha raccontato ai tedeschi di RTL come si aspetta finisca la lotta al titolo 2021.L'inglese, ex pilota, è uno degli autori del miracolo Red Bull: 4 titoli di fila con Vettel; l'austriaco è un finanziere che si è fatto da solo. Che liti quest'anno ...