Covid: focolaio in Rsa nel Cosentino, 31 contagiati (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un focolaio di Covid è stato accertato in una Rsa a Bisignano, nel Cosentino. Ventisei i pazienti che hanno contratto il virus, di cui sei stanno manifestando sintomi, e cinque dipendenti per i quali ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Undiè stato accertato in una Rsa a Bisignano, nel. Ventisei i pazienti che hanno contratto il virus, di cui sei stanno manifestando sintomi, e cinque dipendenti per i quali ...

