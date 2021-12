Codere Online suona la campana al Nasdaq

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Con l’iconico suono dinella Torrea Times Square,ha celebrato ieri, mercoledì 1° dicembre, il suo debutto alla borsa nordamericana, in un evento virtuale trasmesso a livello internazionale e in diretta. Il direttore generale di, Moshe Edree, è stato incaricato dire lavirtuale all’apertura del mercato alla Torre di, New York, accompagnato da dipendenti e collaboratori dell’azienda, segnando così a distanza l’inizio delle negoziazioni azionarie. Con ciò, le azioni ordinarie e i warrants diLuxembourg S.A. hanno iniziato a essere vendute con i tickers “Cdro” e “Cdrow”, rispettivamente. “Abbiamo un ambizioso piano di ...

Con l'iconico suono di campana nella Torre Nasdaq a Times Square,ha celebrato ieri, mercoledì 1° dicembre, il suo debutto alla borsa nordamericana, in un evento virtuale trasmesso a livello internazionale e in diretta. Il direttore generale di...è un operatore di gioco, referente a livello internazionale, con presenza in sette paesi d'... La Compagnia sviluppa anche gioco. 23 novembre 2021Con l’iconico suono di campana nella Torre Nasdaq a Times Square, Codere Online ha celebrato ieri, mercoledì 1° dicembre, il suo debutto alla borsa nordamericana, in un evento virtuale trasmesso a liv ...Da questo mercoledì, le azioni e i warrant di Codere Online sono quotati sul mercato nordamericano rispettivamente con le nomenclature “CDRO” e “CDROW”. La società rende così visibile la sua ...