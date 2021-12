Chirurga amputa la gamba sbagliata del paziente | condannata | ma deve pagare una multa bassissima

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Fa clamore la notizia che arriva dall’Austria, dove unaè stataper averto ladi un suo. Il motivo sta anche nellache le è stata comminata, poche migliaia di euro per l’errore medico. Un ulteriore risarcimento è stato assegnato alla vedova del, deceduto nel mentre. Medico condannato in Austria per aver tagliato laLa notizia arriva da una clinica di Freistadt, in Alta Austria, e l’operazione è stata eseguita lo scorso maggio. Secondo quanto riportano le agenzie, per motivi che neppure laè riuscita a spiegare prima dell’intervento è stata segnata lada ...

