Assosistema Confindustria, il punto su sicurezza e andamento settore dei dpi in Italia (Di giovedì 2 dicembre 2021) La sezione Safety di Assosistema Confindustria, che riunisce i produttori e distributori di dpi, dispositivi di protezione individuale, organizza oggi ad Ambiente Lavoro l’assemblea di fine anno per fare il punto sul tema della sicurezza sul lavoro e sull’andamento del settore dei dispositivi di protezione individuale in Italia. “E’ nostro compito monitorare l’andamento del settore dei dpi – dichiara il presidente della sezione Safety di Assosistema Confindustria, Claudio Galbiati – ponendo particolare attenzione al tema delle scorte ed alla qualità degli approvvigionamenti per la sanità e l’industria, fornendo in questo modo alle istituzioni e ai ministeri di riferimento un quadro sempre aggiornato e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) La sezione Safety di, che riunisce i produttori e distributori di dpi, dispositivi di protezione individuale, organizza oggi ad Ambiente Lavoro l’assemblea di fine anno per fare ilsul tema dellasul lavoro e sull’deldei dispositivi di protezione individuale in. “E’ nostro compito monitorare l’deldei dpi – dichiara il presidente della sezione Safety di, Claudio Galbiati – ponendo particolare attenzione al tema delle scorte ed alla qualità degli approvvigionamenti per la sanità e l’industria, fornendo in questo modo alle istituzioni e ai ministeri di riferimento un quadro sempre aggiornato e ...

