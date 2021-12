Variante Omicron, a gennaio i primi test per un vaccino ad hoc, dice il capo della ricerca di Moderna (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Con la diffusione della Variante Omicron in salita, anche "l'aggiornamento" dei vaccini a Rna accelera. L'azienda farmaceutica americana Moderna ha annunciato ieri al Guardian di poterlo produrre in larga scala "entro l'inizio del prossimo anno". “Nei mesi passati abbiamo sviluppato altre versioni del vaccino, proprio per tentare di essere pronti nel caso di nuove varianti"ha detto oggi a Sky TG24 Andrea Carfi, a capo delle operazioni di ricerca scientifica di Moderna. "Ci siamo messi in moto per generare un vaccino che è disegnato proprio per questa nuova Variante e dovremmo essere in grado di iniziare degli studi clinici a gennaio”. Il chief scientific officer di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Con la diffusionein salita, anche "l'aggiornamento" dei vaccini a Rna accelera. L'azienda farmaceutica americanaha annunciato ieri al Guardian di poterlo produrre in larga scala "entro l'inizio del prossimo anno". “Nei mesi passati abbiamo sviluppato altre versioni del, proprio per tentare di essere pronti nel caso di nuove varianti"ha detto oggi a Sky TG24 Andrea Carfi, adelle operazioni discientifica di. "Ci siamo messi in moto per generare unche è disegnato proprio per questa nuovae dovremmo essere in grado di iniziare degli studi clinici a”. Il chief scientific officer di ...

