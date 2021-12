Super green pass sui mezzi pubblici: no vax organizzano ‘trasporti solidali’, centinaia di iscritti a Bergamo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Bergamo. La Prefettura è stata chiara: dal 6 dicembre, giorno in cui entrerà in vigore il “Super green pass”, particolare attenzione sarà dedicata al trasporto pubblico. Tradotto: controlli a campione per verificare che tutto sia in regola, sia da parte delle forze di polizia (“nelle vicinanze delle principali fermate, nelle fasce orarie di maggior afflusso”) sia dagli addetti ai controlli di bus e mezzi pubblici. Una “stretta” che costringe chi ancora non intende vaccinarsi contro il Covid a trovare soluzioni alternative. In molte città italiane stanno nascendo gruppi Telegram dove si cercano e offrono passaggi organizzati. Bergamo compresa, dove in pochi giorni sono circa 600 gli iscritti alla chat “Trasporti Solidali”. In pratica, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 dicembre 2021). La Prefettura è stata chiara: dal 6 dicembre, giorno in cui entrerà in vigore il “”, particolare attenzione sarà dedicata al trasporto pubblico. Tradotto: controlli a campione per verificare che tutto sia in regola, sia da parte delle forze di polizia (“nelle vicinanze delle principali fermate, nelle fasce orarie di maggior afflusso”) sia dagli addetti ai controlli di bus e. Una “stretta” che costringe chi ancora non intende vaccinarsi contro il Covid a trovare soluzioni alternative. In molte città italiane stanno nascendo gruppi Telegram dove si cercano e offronoaggi organizzati.compresa, dove in pochi giorni sono circa 600 glialla chat “Trasporti Solidali”. In pratica, ...

