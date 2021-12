Stigma Invisibile | il documentario sull' HIV in streaming su Discovery+

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Oggi 1 dicembre suarriva, lo speciale'HIV che affronta la patologia grazie alle testimonianze di protagonisti che, ogni giorno, convivono con il virus. Oggi 1° dicembre, in occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS, suarriva, lo speciale in'HIV che affronta la patologia grazie alle testimonianze di protagonisti che, ogni giorno, convivono con il virus e con loche è ancora molto presente e, spesso, è più difficile da gestire rispetto al virus stesso. 3 luglio 1981: sul New York Times si parla, per la prima volta pubblicamente, di un cancro che colpisce gli omosessuali. È l'AIDS. Oggi, a distanza di 40 anni, le terapie ...

In occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids su Discovery+ mercoledì 1 dicembre, arriva, lo speciale sull'Hiv che affronta la patologia grazie alle testimonianze di protagonisti che convivono con il virus e con loche è ancora presente e spesso è più difficile da ...Chimenti: 'combatte pregiudizio con ricordi e testimonianze' SINOSSI: Ideatrice e autrice del documentario '', Michela Chimenti era presente all'inaugurazione della mostra '...In occasione della Giornata mondiale contro l'Aids Discovery + ha rilasciato Stigma invisibile, un toccante doc sulle persone con HIV.Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - "'Stigma Invisibile' nasce ufficialmente cinque anni fa, ma in realtà nasce molto tempo prima. Io sono nata nel 1981, ho esattamente quarant'anni, come la lotta all' ...