Regeni: Fico, 'istituzioni chiedono verità e giustizia' (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni ha approvato all'unanimità la sua relazione finale dopo un lavoro di due anni. Con questo impegno la Camera dei deputati continua a tenere acceso un faro sulla vicenda dando il suo contributo per fare chiarezza sul sequestro, la tortura e l'uccisione del nostro ricercatore. E oggi ha aggiunto un ulteriore e prezioso tassello nella ricostruzione dei fatti". Lo scrive in un post il presidente della Camera, Roberto Fico. "Anche dagli atti della commissione emerge il coinvolgimento di uomini degli apparati egiziani e in particolare della National Security. Il lavoro delle istituzioni italiane continua. Il voto unanime di oggi esprime la volontà e l'impegno di avere verità e giustizia per Giulio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulioha approvato all'unanimità la sua relazione finale dopo un lavoro di due anni. Con questo impegno la Camera dei deputati continua a tenere acceso un faro sulla vicenda dando il suo contributo per fare chiarezza sul sequestro, la tortura e l'uccisione del nostro ricercatore. E oggi ha aggiunto un ulteriore e prezioso tassello nella ricostruzione dei fatti". Lo scrive in un post il presidente della Camera, Roberto. "Anche dagli atti della commissione emerge il coinvolgimento di uomini degli apparati egiziani e in particolare della National Security. Il lavoro delleitaliane continua. Il voto unanime di oggi esprime la volontà e l'impegno di avereper Giulio ...

Ultime Notizie dalla rete : Regeni Fico Maurizio Massari ambasciatore "napoletano" all'Onu Sono restato tre anni e partito dopo il caso Regeni. L'Ue è la posizione diplomatica di gran lunga ... il Presidente del Consiglio Draghi e il Presidente della Camera Fico), e gli appuntamenti che ...

Camera, 150 anni fa la prima seduta a Montecitorio ... del presidente della Camera Roberto Fico. Alla Cerimonia sono invitate rappresentanze delle città ... Read More In Evidenza Regeni, 10 gennaio nuova udienza gup per riaprire processo 26 Novembre 2021 E' ...

Regeni, commissione parlamentare: «Responsabilità della morte è dei servizi egiziani» Nella relazione finale della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni si accusano in modo netto i servizi segreti dell'Egitto. «La responsabilità ...

