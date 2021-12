Natale 2021: solidale con “Enzimi” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Progetto di “Mobilità Sociale” che nasce nel 2020 e riproposto nel 2021, sostenuto da Enzimi Associazione con la signora presidente Giusy Ciani, promosso da Mobilità brand di Big, di Marco Cicini, si caratterizza per la distribuzione di 3100 pacchi alimentari (consegnati a 31 Comuni nelle Regioni Lazio e Abruzzo) al fine di aiutare persone che versano in condizioni di disagio. Ogni Comune ha ricevuto 100 pacchi da devolvere ai bisognosi del proprio territorio. La distribuzione è iniziata ad Ottobre 2021 e terminerà a prima di Natale 2021. L’obiettivo dichiarato dalla dottoressa Giusy Ciani è: generare un circolo virtuoso di pari-opportunità di servizi e di dignità. Avanti! su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Progetto di “Mobilità Sociale” che nasce nel 2020 e riproposto nel, sostenuto daAssociazione con la signora presidente Giusy Ciani, promosso da Mobilità brand di Big, di Marco Cicini, si caratterizza per la distribuzione di 3100 pacchi alimentari (consegnati a 31 Comuni nelle Regioni Lazio e Abruzzo) al fine di aiutare persone che versano in condizioni di disagio. Ogni Comune ha ricevuto 100 pacchi da devolvere ai bisognosi del proprio territorio. La distribuzione è iniziata ad Ottobree terminerà a prima di. L’obiettivo dichiarato dalla dottoressa Giusy Ciani è: generare un circolo virtuoso di pari-opportunità di servizi e di dignità. Avanti! su Il Corriere della Città.

