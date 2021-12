Michael J. Fox sulla malattia: "La gratitudine rende l'ottimismo sostenibile" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Michael J. Fox ha deciso di parlare di nuovo del Parkinson, la malattia che ha cambiato per sempre la sua vita non riuscendo però a portare via la sua gratitudine ed il suo l'ottimismo. Michael J. Fox, durante una recente intervista di AARP, una rivista che si occupa principalmente dei problemi che riguardano le persone di mezza età, è tornato a parlare della sua malattia rivelando che il suo inarrestabile ottimismo è profondamente radicato nel senso di gratitudine che prova ogni giorno nei confronti della vita. J. Fox, in primo luogo, ha parlato della sua decisione di abbandonare la recitazione: "Ho continuato a recitare per quasi 30 anni dopo la diagnosi. Dopo Spin City, ho preso una pausa, poi ho fatto un paio di episodi di Scrubs, ed è stato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 dicembre 2021)J. Fox ha deciso di parlare di nuovo del Parkinson, lache ha cambiato per sempre la sua vita non riuscendo però a portare via la suaed il suo l'J. Fox, durante una recente intervista di AARP, una rivista che si occupa principalmente dei problemi che riguardano le persone di mezza età, è tornato a parlare della suarivelando che il suo inarrestabileè profondamente radicato nel senso diche prova ogni giorno nei confronti della vita. J. Fox, in primo luogo, ha parlato della sua decisione di abbandonare la recitazione: "Ho continuato a recitare per quasi 30 anni dopo la diagnosi. Dopo Spin City, ho preso una pausa, poi ho fatto un paio di episodi di Scrubs, ed è stato ...

