Mercato auto | altro tracollo a novembre | - 25% e scenari preoccupanti

Advertising

BobToney65 : RT @ANSA_Motori: Male il mercato dell'auto in Italia, a novembre -24,6% #ANSAmotori - Italia_Notizie : Mercato auto Italia, a novembre immatricolazioni ancora giù: -24,6% - HDblog : Mercato auto Italia 2021, continua il calo delle immatricolazioni: a novembre -24,6% - fattiamotore : Mercato auto Italia, a novembre immatricolazioni ancora giù: -24,6% - ClubAlfaIt : Doppio crollo del #Mercato auto in Italia: sul 2020 e sul 2019 #AutoElettricheEHybrid -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato auto

Continua il periodo nero per ilitaliano . Secondo i dati comunicati da UNRAE, a novembre 2021 sono state immatricolate in Italia 104.478 vetture contro le 138.612 unità del 2020. Si tratta di un calo del 24,6% . ...Scarica ora: struttura dela ottobre 2021 Un altro elemento di debolezza per ildell'è il disorientamento dei consumatori che si sta determinando in relazione alle campagne ...Lo scorso mese le immatricolazioni sono state 104.478, ovvero 34.134 in meno rispetto a un anno fa. Il cumulato segna un +8,6% sul 2020 e un -22,8% rispetto al 2019 ...Per una transizione sostenibile occorre un’agenda pluriennale di interventi e incentivare il ricambio del parco circolante - Di fronte alle prospettive di crescita dell’economia superiori alle attese, ...