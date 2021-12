(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic (Adnkronos) – A“abbiamo fatto le richieste che riguardano iterritori. Lui ci ha ascoltato su quello che per iterritori è importante. Lo abbiamo anche ringraziato per la campagna vaccinale, il green pass sul lavoro e i test non gratuiti è quello che fa la differenza con l’Austria e la Germania”. Lo ha detto Julia, presidente del gruppo delle Autonomie del Senato, lasciando palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier sulla. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Manovra: Unterberger (Aut), 'da Draghi ascolto per esigenze nostri territori'... -

Lo dice Julia, presidente del gruppo delle Autonomie, all'uscita da Palazzo Chigi dopo l'incontro sullacon il premier Mario Draghi. "Il presidente Draghi come sempre ci ascolta e ...... tra i tre voti favorevoli compare anche quello della capogruppo Julia, esponente del ... Leggi Anche, in Senato tensione tra M5s e Pd sul nome del relatore in commissione: i dem e ...Roma, 1 dic Per il Quirinale "io sarei per una donna, ma Casini è uno dei nostri membri più importanti, noi tifiamo per lui". Lo ha detto Julia Unterberger, pre ...Roma, 1 dic A Draghi "abbiamo fatto le richieste che riguardano i nostri territori. Lui ci ha ascoltato su quello che per i nostri territori è importante. Lo ab ...