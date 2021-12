(Di mercoledì 1 dicembre 2021) AGI - Dopo la notizia della positività ale della conseguente entrata nei protocolli di salute e sicurezza statunitensi, la diciannovesima stagione NBA dirischia di trasformarsi presto in quella da record negativo per il nativo di Akron (Ohio). Non in termini effettivi di punti, canestri realizzati e prestazioni sul parquet, ma riguardo il numero di partite disputate nel corso della regular season. I protocolli antidella lega di pallacanestro statunitense, in caso di tampone, impongono un minimo di 10 giorni di isolamento lontano dai campi, ovviamente senza la possibilità di allenarsi con la squadra. Dopo questo periodo, un giocatore deve sottoporsi a screening e ricondizionamento cardiaco per essere autorizzato a tornare in campo. Protocollo che potrebbe ...

Advertising

Adnkronos : #LeBron James positivo al #covid, fuori almeno 10 giorni. - marcoranieri72 : RT @ALFO100897: LeBron James positivo al covid. '...Ora in isolamento a casa sua, è regolarmente vaccinato...'. - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Lebron #James nel protocollo anti-covid, fuori almeno 10 giorni. Secondo Tmz, James sarebbe positivo nonostante il vaccin… - Efisio31251859 : RT @fratotolo2: LeBron James, vaccinato “per il bene della squadra”, è risultato positivo. - 8foctdr67 : RT @ALFO100897: LeBron James positivo al covid. '...Ora in isolamento a casa sua, è regolarmente vaccinato...'. -

Ultime Notizie dalla rete : LeBron James

I Lakers passano a Sacramento Seconda affermazione di fila per i Lakers , che non sbagliano in casa dei Kings (117 - 92 lo score), pur senza unsfortunato in quest'avvio di stagione. Il '...Stagione stregata per: il campione dei Los Angeles Lakers è risultato positivo al Covid . Out per la quarta volta in stagione, il "Re" è entrato nel protocollo salute e sicurezza anti - coronavirus e dovrà ...Dopo l'infortunio, il quattro volte MVP del basket statunitense, è risultato positivo al Coronavirus. La stella dei Los Angeles Lakers è entrato nel protocollo salute e sicurezza anti-Covid e dovrà ri ...Altra tegola per i Los Angeles Lakers: Lebron James è risultato positivo al Covid-19 anche se vaccinato, le parole del coach Vogel.