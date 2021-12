Inter-Spezia 2-0: Gagliardini e Lautaro fermano gli Aquilotti di Motta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’Inter prosegue il suo cammino vincente battendo grazie a Gagliardini e a Lautaro lo Spezia di Thiago Motta. Questo risultato, pesante ai fini della classifica, permette ai nerazzurri di tornare a meno uno dal Napoli, impegnato stasera a Sassuolo. La partita L’Inter non soffre particolarmente lo scontro contro uno Spezia che si affida totalmente a Gyasi dopo il forfait di Nzola. Per l’Inter pronti Lautaro e Correa con a centrocampo la novità Gagliardini. Nel primo tempo i padroni di casa dominano in lungo e in largo evitando qualunque ripartenza ligure. La rete porta la firma di Gagliardini che dopo un tacco prezioso di Lautaro non sbaglia davanti a Provedel. L’unica occasione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’prosegue il suo cammino vincente battendo grazie ae alodi Thiago. Questo risultato, pesante ai fini della classifica, permette ai nerazzurri di tornare a meno uno dal Napoli, impegnato stasera a Sassuolo. La partita L’non soffre particolarmente lo scontro contro unoche si affida totalmente a Gyasi dopo il forfait di Nzola. Per l’prontie Correa con a centrocampo la novità. Nel primo tempo i padroni di casa dominano in lungo e in largo evitando qualunque ripartenza ligure. La rete porta la firma diche dopo un tacco prezioso dinon sbaglia davanti a Provedel. L’unica occasione ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA “Dobbiamo essere concentrati dal primo minuto e portare a casa 3 punti. Non dobbiamo sottovalutar… - Inter : ?| QUIZ ? Thiago Motta ha segnato 12 reti in nerazzurro ?? Cosa lega tutti i suoi gol? ?? - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Alex Cordaz e il suo ritorno in nerazzurro ? Cosa lega tutti i gol di Thiago Motta con l'… - CMercatoNews : #SerieA, l'#Inter vince ancora ??, stop ??per la #Roma #SerieA #InterSpezia #BolognaRoma - calciomercatoit : ??PAGELLE E TABELLINO #InterSpezia: #Dimarco impeccabile, #Salcedo fantasma?????? -