Giuntoli a Dazn | «Con Ibrahimovic ci fu una trattativa | poi cambiammo tecnico e guardammo altrove»

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ai microfoni di, nel pre-partita di Sassuolo-Napoli, è intervenuto il direttore sportivo del Napoli Cristiano. Inevitabile un passaggio sulle dichiarazioni di oggi di Zlatan. Lo svedese ha dichiarato che, prima del suo passaggio al Milan, era fatta col Napoli e che non vedeva l’ora di vestire l’azzurro. Coi se e coi ma nel calcio si va da poche parti. Sicuramente ci fu una, poiguida tecnica eda un’altra parte. Siamo felici che poi abbia rinnovato Dries Mertens, siamo contenti dei campioni che abbiamo. C’è prospettiva e serenità. Proprio Mertens ha deciso la partita con la Lazio. Dopo il gol ha detto: «resto qui». Significa che rinnoverà? In questo momento parlare di rinnovi è prematuro. Dobbiamo fare dei bilanci, dei ...

Advertising

tuttonapoli : Giuntoli a Dazn: 'Rinnovo Mertens? E' presto. Ibra poteva venire? Ci fu trattativa ma prendendo altre strade' - Luigi733690531 : RT @Napoli_Report: #Giuntoli a @DAZN_IT: “Rinnovo di #Mertens? Parlare di rinnovi in questo momento è prematuro, dobbiamo aspettare fine de… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale #Giuntoli Giuntoli a Dazn: “Vittoria stasera sarebbe solo u… - Iamnaples : ???? Le parole del direttore sportivo azzurro prima di #SassuoloNapoli #Giuntoli - napolista : #Giuntoli a DAZN: «Con #Ibrahimovic ci fu una trattativa, poi cambiammo guida tecnica e guardammo da un’altra parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Dazn

Tutto Napoli

...un napoletano che ha finito di pranzare mezz'ora fa e non si è fatto la cuntrora può tenere quella faccia alle 17 e 30 suDai, cazzo Vorrei tenere nella vita la flemma e l'aplomb diche ...Cristianoha parlato ai microfoni dia pochi minuti da Napoli - Verona , sfida valida per la dodicesima della Serie A 2021/2022 . Queste le parole del ds dei partenopei: 'Sarò ripetitivo, ma ...Il DS del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel prepartita contro il Sassuolo. “Dobbiamo pensare una partita alla volta. Anche in caso di vittoria sare ...Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Sassuolo-Napoli: "Dobbiamo pensare ad una partita per volta, ...