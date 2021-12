Genoa vs Milan … storie di ex (Di mercoledì 1 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Nel 2003 Shevchenko vinceva anche la Coppa Italia, un titolo che al Milan mancava da ventisei anni: nella finale del 1977 era in campo Maurizio Turone, che il Diavolo aveva prelevato un lustro prima dal Genoa. In rossonero ‘Ramon’ è stato compagno di squadra per una stagione di Roberto Rosato, che vestì poi la casacca del Grifone. Anche Bruno Baveni partecipò alla prima coccarda tricolore dei ‘Casciavit’ (1967), giunto a Milanello dal ‘Vecchio Balordo’ (soprannome ideato da Gianni Brera); l’allenatore del club lombardo era Arturo Silvestri (con il Diavolo vinse due campionati da giocatore), che guiderà successivamente i rossoblù. Nell’edizione della prima Coppa Campioni della storia Milanista Paolo Barison disputò sette gare e nel campionato precedente aveva realizzato 6 ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Nel 2003 Shevchenko vinceva anche la Coppa Italia, un titolo che almancava da ventisei anni: nella finale del 1977 era in campo Maurizio Turone, che il Diavolo aveva prelevato un lustro prima dal. In rossonero ‘Ramon’ è stato compagno di squadra per una stagione di Roberto Rosato, che vestì poi la casacca del Grifone. Anche Bruno Baveni partecipò alla prima coccarda tricolore dei ‘Casciavit’ (1967), giunto aello dal ‘Vecchio Balordo’ (soprannome ideato da Gianni Brera); l’allenatore del club lombardo era Arturo Silvestri (con il Diavolo vinse due campionati da giocatore), che guiderà successivamente i rossoblù. Nell’edizione della prima Coppa Campioni della storiaista Paolo Barison disputò sette gare e nel campionato precedente aveva realizzato 6 ...

