Fondo perduto attività chiuse: domande dal 2 al 21 dicembre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Arriva il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni per fare domanda per i contributi a Fondo perduto per le attività chiuse. A settembre il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti aveva attivato il Fondo per il sostegno alle attività che sono rimaste chiuse per legge a causa dell’emergenza Covid, con un Decreto interministeriale sul quale è arrivata anche la firma del Ministro dell’Economia Daniele Franco e che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 ottobre 2021. Sono quindi in arrivo contributi a Fondo perduto per un totale di 140 milioni di euro in sostegno delle attività chiuse come le discoteche in primis, ma anche cinema, teatri, fiere e musei. “È un ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Arriva il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni per fare domanda per i contributi aper le. A settembre il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti aveva attivato ilper il sostegno alleche sono rimasteper legge a causa dell’emergenza Covid, con un Decreto interministeriale sul quale è arrivata anche la firma del Ministro dell’Economia Daniele Franco e che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 ottobre 2021. Sono quindi in arrivo contributi aper un totale di 140 milioni di euro in sostegno dellecome le discoteche in primis, ma anche cinema, teatri, fiere e musei. “È un ...

matteosalvinimi : Grande soddisfazione per i contributi a fondo perduto, oltre 4,5 miliardi, a favore delle partite Iva e delle attiv… - FiscoSette : Pronti, via! È partita la corsa al fondo perduto perequativo entro il 28 dicembre - StrattaErmanno : RT @matteosalvinimi: Grande soddisfazione per i contributi a fondo perduto, oltre 4,5 miliardi, a favore delle partite Iva e delle attività… - News24Italy : #Finanziamenti a fondo perduto per chi si avvicina al mondo agricolo: interessate mille imprese padovane - PeopleAnswer1 : CONTRIBUTO PEREQUATIVO A FONDO PERDUTO -