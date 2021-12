Floridi: 'Su riforma calcio dovrebbe intervenire il Governo come in Uk' (Di mercoledì 1 dicembre 2021) "È un po' quello che diceva il sottosegretario Vezzali quest'estate, quando sottolineava la necessità di intervenire in maniera importante con una riforma a tutela del calcio". Lo afferma Emanuele ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) "È un po' quello che diceva il sottosegretario Vezzali quest'estate, quando sottolineava la necessità diin maniera importante con unaa tutela del". Lo afferma Emanuele ...

Floridi: «Riforma calcio, come in UK dovrebbe intervenire il governo» Calcio e Finanza Floridi: «Riforma calcio, come in UK dovrebbe intervenire il governo» Nelle scorse settimane, il governo britannico ha pubblicato il “Fan-Led Review of Football Governance”, una progetto di riforma voluto da Downing Street per salvaguardare il futuro del gioco nel Paese ...

Floridi: "Infantino ha ragione sul mondiale ogni due anni. Ecco perché" Il calcio si sta spostando sempre più verso l'intrattenimento che verso lo sport. In queste settimane è vivo il dibattito fra le potenze del mondo del pallone e i loro attori e stakeholders per la cad ...

